Künstlerin aus Wesel : Lipski-Ausstellung im Niederrhein-Museum wird verlängert

Niederrhein Die Schau sollte eigentlich bis zum 9. Januar laufen – nun wurde sie verlängert: Das LVR-Niederrheinmuseum Wesel zeigt bis Ende Januar eine große Werkschau der 2019 verstorbenen Künstlerin.

(RP) Die Weseler Künstlerin und Absolventin der Düsseldorfer Kunstakademie Marlene Lipski hat die Kunstszene des Unteren Niederrheins über Jahrzehnte mitgestaltet. Als Brückenbauerin zwischen Ost und West hat sie sich in der niederrheinischen und ostdeutschen Kunstgeschichte mit ihrer besonderen Art einen Namen gemacht. Das LVR-Niederrheinmuseum zeigt in einer Sonderausstellung das Schaffen der 2019 verstorbenen Künstlerin. Die Schau sollte eigentlich bis zum 9. Januar laufen – wurde nun aber bis zum Ende des Monats verlängert.

Das Haus von Marlene Lipski steckt nach wie vor voller Werke, die nach ihren Stationen in Leipzig und Düsseldorf an den Niederrhein kamen. In dem Gebäude sind ihre Kreativität, ihre Schaffenskraft, die Qualität ihrer Bilder in Erinnerung geblieben. Ein „Rückblick“ eben, so der Titel der Schau. Einer, der das Schaffen von Marlene Lipski hoch einschätzt, ist Veit Veltzke. Der Direktor des LVR-Niederrheinmuseums hat Raum geschaffen im Haus an der Zitadelle für eine umfassende Werkschau, die dem Menschen und der Künstlerin gerecht wird.