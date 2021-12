Italienisch in der Pandemie : Leidenschaft für die Kultur Italiens

Immer mit dabei beim „Comitato Dante Alighieri“ Kleve: die Büste des großen Schriftstellers, der der Gesellschaft den Namen gab. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

KLEVE Das Comitato Dante Alighieri Kleve stellt sein Programm für die ersten Monate des Jahres 2022 vor. Es lädt nicht nur ein zur virtuellen Reise nach Italien in die Toskana, sondern erzählt auch vom Benediktiner-Kloster in Materborn.

Das Comitato Dante Alighieri steht für ein Stück Italien am Niederrhein – seit 50 Jahren und auch in Zeiten der Pandemie: Im Pandemie-Jahr-2021 konnten von den sechs geplanten Veranstaltungen des Comitato vier auch tatsächlich stattfinden, schreibt Dante Präsident Theodor Broekmans. Deshalb gibt’s jetzt auch ein Programm für das erste Quartal 2022. Denn die Gesellschaft möchte weiter italienische Kultur und Lebensweise vereinen. Und so auch die verheerenden Bilder aus Bergamo zu Beginn der Pandemie überwinden helfen.

Der Verein, der sich als Gesellschaft sieht, startete vor über 50 Jahren mit 30 Mitgliedern, inzwischen sind es fast 200, verkündet Broekmans. Man gehört der weltweiten Società Dante Alighieri sowie der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kulturgesellschaften an, die Mitglieder kommen aus Kleve, Goch, Emmerich, Kalkar, Kevelaer, Nimwegen oder Wesel.

Italien – das Land, wo die Zitronen blühen und immer die Sonne scheint, das Land von Pasta und rotem Wein, von ewigen Städten und Landschaften wie unendliche Parks. Es gibt dolce vita und wer sich erinnert Don Camillo und Peppone: Der katholische Priester und der kommunistische Bürgermeister. Wenn man vom trüben Norden in den sonnigen Süden blickt, sind es in der Regel jene Stereotypen, die auftauchen, wenn von Italien die Rede ist. Moyland erinnerte 2020 auch an die Liebe des berühmtesten Niederrheiners zur Appenin-Halbinsel: „Hier ist meine Heimat“, sagte nämlich Joseph Beuys, der in Italien Kunstprojekte umsetzte. Wie die „difesa della natura“, die Verteidigung der Natur. Man habe auch zusammengesessen, diskutiert, über die soziale Plastik debattiert – bei Pasta und rotem Wein, werden Zeitzeugen zitiert. Und damit hat man die beiden Schwerpunkte des Comitato Dante beisammen: Auf der einen Seite pflegt der Verein die (vornehmlich italienische) Kultur und Sprache, und auf der anderen Seite beim „Pranzo“ – einem guten (natürlich) italienischen Essen – wird entspannt gegessen und geplaudert. „Auf diese Weise wollen wir das Interesse und das Verständnis für die jeweils andere Kulturen wecken und so zu einer besseren Verständigung unter unseren Völkern beitragen“, schreibt Broekmans. Wobei man aber keine Angst vor der fremden Sprache haben müsse. Man spricht deutsch auf den Abenden. Aber wer Lust hat, italienische Konversation zu lernen oder vielleicht sogar noch zu vertiefen, der darf sich jeden zweiten Dienstag im Monat im Restaurant „le Due Terre“ darin üben. Ab 19 Uhr steht dort bei den Comitato-Freunden vor allem Italienisch auf der Karte. (Info Tel. 02821 8916151 oder 02821 13896).

Das Jahr 2022 startet für das Comitato am Mittwoch, 12 Januar, 19.30 Uhr im Klever Kolpinghaus mit einem Vortrag von Martina und Guus Reinartz aus Landgraaf. Dann heißt es „Toskana – die Leidenschaft des Lichts“. Es geht um Florenz, Arezzo, Siena oder Pisa, um prachtvolle Klöster und malerische Dörfer. Am Donnerstag, 10 Februar, folgt, wieder um 19.30 Uhr im Kolpinghaus, der wegen eines Unfalls ausgefallene Vortrag vom September: Thomas Brückner spürt Dantes Werk der göttlichen Komödie nach. Der große Lese-Marathon der vereinigten Comitatos ist am Donnerstag, 3. März, geplant. Da soll dann Elsa Morantes Roman „L’Isola di Arturo“ im Fokus stehen. „Die Insel Procida, Schauplatz des Romans, wurde für 2022 zur italienischen Kulturhauptstadt gewählt“, so Broekmans. Aber: Die Modalitäten, ob und wie der Marathon stattfinden soll oder kann, sind noch nicht geklärt. Einzelheiten folgen im neuen Jahr.