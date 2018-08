Kreis Kleve: Rhein führt 1000 Tonnen Müll ins Meer

Info

Ingo Lentz Der 69-Jährige hat zwei Söhne und zwei Enkel. Lentz ist Vorsitzender des Vereins Pro Düsseldorf, der die Stadt schon vielfach verschönert hat – Stichwort: Blaues Band.



Kontakt Wer am 15. September beim Rhine Cleanup mitmachen will, auch Vereine vom Niederrhein werden gesucht, der findet weitere Informationen unter www.rhinecleanup.org. Auskunft gibt es per Mail an info@rhinecleanup.org und telefonisch unter 01712240699.