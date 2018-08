Schützenfest in Schenkenschanz

kleve-schenkenschanz (RP) (RP) Der Schützenverein „von Schenk“ hat sein Schützenfest auf Schenkenschanz gefeiert. Im 90. Vereinsjahr gestaltete der Schützenverein eine schöne Dorfkirmes.

Am Sonntag weckte dann der Spielmannszug mit seinen Klängen den Ort. Beim Königspaar Alfred Timpe und Ulrike Beyer stärkten sich die Musikanten mit einem Frühstück. Um 14 Uhr trafen sich alle Schützen zum Vogelschießen. Es war ein harter aber fairer Kampf, in dem sich vier Reflektanten um die Königswürde stritten. Am Montagabend wurde das neue Königspaar Kai Brocks und Jaquline im geschmücktem Festzelt proklamiert. In Anwesenheit Königspaares mit Throngefolge vom Nachbar-Schützenverein „Otto der Schütz“ aus Düffelward übergaben Alfred und Ulrike die Königswürde an das neue Königspaar Kai und Jaquline. Auch die Jungschützen fanden ein neues Prinzenpaar: Tim Brocks und Loreen Peppelenbosch lösen Marwin Tyrak und Laura Peppelenbosch ab.