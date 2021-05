Mehr Mülleimer in Leichlingen gefordert : Bürgerliste beklagt zunehmenden Dreck in der Stadt

Leichlingen Müll werde achtlos weggeworfen, Hundekot in Hecken „versteckt“. Die BWL sieht die Stadtverwaltung in der Pflicht. Aber auch die Gastronomen.

Nicht mehr tolerierbar sei die Art und Weise, in der Grünanlagen in der Blütenstadt durch Müllberge beeinträchtigt würden, beklagt die Bürgerliste Witzhelden Leichlingen (BWL). Einige Nutzer würden ihren Abfall achtlos wegwerfen. „Sie belasten damit nicht nur die Umwelt, sondern mindern auch rücksichtslos die Qualität unsere Stadt“, sagt BWL-Vorsitzender Franz Jung.

Da die regelmäßigen Appelle der Stadt bislang keine ausreichende Wirkung gezeigt hätten, sei es notwendig, „das Abladen von Müll in Grünanlagen oder an Straßen oder Wegen konsequenter als bisher zu ahnden“. Die BWL will deshalb von der Stadt wissen, wie diese die zunehmenden Müllablagerungen und das Grillen auf nicht dafür gestatteten Flächen verhindern will und ob die vorgesehenen Bußgelder erhöht werden müssten.