Kleve: Nachwuchs im Klever Tiergarten

Kleve Bei den Trampeltieren und den Erdmännchen zeigen sich wenige Tage alte Jungtiere den Besuchern.

(RP) Während Spike und Xena, die Pandas im Klever Tiergarten, derzeit den Tag dösend in ihrem Lieblingsbaum an sich vorbeiziehen lassen, fühlen sich einige neue Bewohner des Tiergartens bei den aktuellen Temperaturen einfach sauwohl: So tobt bei den Trampeltieren seit zwei Wochen ein putzmunteres Minikamel über die Wiese. Im Gegensatz zum Kamelnachwuchs vom vergangenen Jahr, der im Februar im strömenden Regen geboren wurde, hat das jüngste Trampeltiermädchen bei strahlendem Sonnenschein das Licht der Welt erblickt und fühlt sich in der Sonne sichtlich wohl – genau wie seine Eltern „Safira“ und „Fuzzy“ . Das robuste Kamelhaar würde die kleine Herde aber auch bei Minusgraden nicht frieren lassen - in ihrer mongolischen Heimat sind die Winter deutlich kälter als bei uns in Westeuropa.