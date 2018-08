Schützenfest in Qualburg

bedburg-hau-qualburg Los geht die Kirmes am 10. August mit der Karibischen Nacht. Martin und Verena Evers sind das neue Königspaar.

(RP) Am Freitag, 10. August, startet die Qualburger Kirmes mit der „Karibischen Nacht“. Am zweiten Wochenende im August wird in Qualburg Kirmes und Schützenfest gefeiert. Dazu hat die die St. Martinus-Schützenbruderschaft als Ausrichter des Festes den Dorfplatz vor der Kirche wieder mit viel Detailarbeit idyllisch hergerichtet und stimmungsvoll beleuchtet.

Am Kirmesfreitag startet um 20 Uhr die 14. Auflage der „Karibischen Nacht“ als Open Air Event auf dem Dorfplatz. Die Jungschützen als Organisatoren der Veranstaltung haben auch in diesem Jahr in langer Vorbereitung alles getan, um mit den Gästen eine tolle Party zu feiern. Der Vorverkauf ist abgeschlossen. An der Abendkasse werden limitierte Tickets zum Preis von zehn Euro angeboten.