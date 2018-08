Evakurierung in Kleve

kreis kleve (RP) (RP) „Wer muss während der Entschärfung zwingend sein Zuhause verlassen?“ Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums und die betreuenden Lehrkräfte Elisabeth van Haaren und Annette Krach gingen dieser Frage mit Hilfe modernster Geoinformationssysteme in einem fingierten Bombenfundszenario auf den Grund.

Die Geodäsie ist die Wissenschaft von der Vermessung und Abbildung der Erde und bietet für Absolventen vielseitige und hervorragende Aussichten im Beruf. Geodäsie agiert von ganz groß bis ganz klein: von der Beobachtung der Gestalt und Bewegung der Erde über die Kartierung ganzer Länder oder einzelner Grundstücke bis zur Navigation von Maschinen und der Absteckung und Überwachung gigantischer Bauprojekte. Dabei beherrschen und nutzen Geodäten modernste Verfahren und Techniken. Sie erfüllen wichtige Aufgaben in der Verwaltung und der Privatwirtschaft. Stefan Rattmann, der als Vermessungsingenieur die Abteilung Kataster und Vermessung in der Kreisverwaltung leitet, erläuterte hierzu in seinem Vortrag, wie sie sich gleichsam als Grundlagenleger, Früherkenner, Vorausdenker, Friedensstifter, Wertarbeiter, Unfallvermeider und „Kartenspieler“ betätigen. Anschließend erprobten sich die Schüler, indem sie unter Anleitung des GIS-Koordinators der Kreisverwaltung, Andreas Müskens, die Gebäude und deren fiktive Bewohner im Evakuierungsradius um den Standort eines vermeintlich im Schulhof des Gymnasiums gefundenen Blindgängers ermittelten und auf einer Karte anschaulich darstellten.