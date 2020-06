Ratssitzung : Bürger sollen bei Klinik-Bebauung ins Boot geholt werden

Bedburg-Hau Der Gemeinderat hat die Offenlage des Entwurfs des Bebauungsplans beschlossen. Die Forderung nach einer Bürgerversammlung wurde vom Bürgermeister zurückgewiesen – dafür sei es noch zu früh.

Der Hintergrund: Professor Thorsten Brandt und Professor Dirk Untiedt wollen den Nordteil der LVR-Klinik mit seinen 20 Hektar Grund und 24 Gebäuden kaufen. Für die Nutzung haben sie ein Konzept, gemeinsam mit einem Architekten und in Abstimmung mit der Gemeinde und dem LVR, erarbeitet. Das ist nun in den vorläufigen Entwurf für den Bebauungsplan eingeflossen. Ausgewiesen sind Bereiche als „Allgemeines Wohngebiet“, „Mischgebiet“ und auch ein für die Weiternutzung als Klinik verbleibender Bereich als „Sondergebiet Klinik“. Außerdem sind größere Flächen als Grün- und Parkflächen dargestellt. Doch seit einigen Wochen rumort es in der Gemeinde, weil einige Bürger befürchten, dass es auf dem Klinikgelände mit seinem alten Baumbestand zu einem Kahlschlag kommen könnte. Die Initiative „Kein Waldsterben per Ratsbeschluss“ einiger Bürger um Günter van Meegen, Verena Welbers und Theo Janßen will ein Bürgerbegehren gegen die geplante Bebauung auf den Weg bringen.