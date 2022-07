72 Bewerbungen : Teilnehmer des 21. Schützenbiwaks der Stadt ausgelost

Neuss Die Teilnehmer des diesjährigen Schützenbiwaks stehen fest. Die amtierende Schützenkönigin Beate Koenemann zog gemeinsam mit Bürgermeister Reiner Breuer jetzt die 25 teilnehmenden Schützenzüge aus einer Lostrommel, jeweils verborgen in einer Kugel in den Stadtfarben.

Aus dem Grenadierkorps gingen laut Stadt 23 Bewerbungen ein sowie acht Bewerbungen aus dem Jägerkorps. Aus dem Korps der Schützenlust kamen 15 Bewerbungen hinzu, das Hubertuskorps reichte sieben Bewerbungen ein. Außerdem bewarben sich 19 Züge der Schützengilde. Bei der Auslosung erfolgte keine Unterscheidung nach der Korpszugehörigkeit. Die offizielle Einladung erfolgte traditionsgemäß per Post unmittelbar nach der Bürgerversammlung, die in diesem Jahr am 16. Juli stattfand.