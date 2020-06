Schullandschaft : Ein Vorteil ist die Zweisprachigkeit

Bärbel Ketelaer (Schatzmeisterin des Trägervereins), Joachim Janßen (Geschäftsführer) und Schulleiter Ulrich Falk (r.) vor Bildern der Schüler. Foto: Janssen, Peter

Kranenburg Die Euregio-Realschule Kranenburg entwickelt sich prächtig – das zeigen aktuelle Zahlen. Aktuell sind die Klassen vom 5. bis zum 8. Schuljahr einzügig, das sechste Schuljahr musste aufgrund der höheren Zahl in zwei Klassen geteilt werden. 116 Schüler werden hier unterrichtet.

Wenn Schulleiter über ihre Einrichtung erzählen, so fällt das Urteil meistens positiv aus. Hier unterscheidet sich Ulrich Falk (50), der seit 2016 die Euregio-Realschule leitet, nicht von seinen Kollegen. Woran man leicht erkennen kann, ob die Beurteilung korrekt ist, sind die nackten Zahlen. Und die stützen Falks Darstellung.

So hat sich die Kranenburger Euregio-Realschule mittlerweile mehr als etabliert. Was etwa die steigenden Schülerzahlen dokumentieren. Aktuell sind die Klassen vom 5. bis zum 8. Schuljahr einzügig, das sechste Schuljahr musste aufgrund der höheren Zahl in zwei Klassen geteilt werden. 116 Schüler werden hier unterrichtet. Für die nächsten Jahre wird eine durchgängige Zweizügigkeit angestrebt. Der Einzugsbereich, aus denen die Kinder kommen, geht über Kranenburg hinaus. Neben Niederländern besuchen vor allem Klever, aber auch Gocher oder Emmericher Kinder die Bildungseinrichtung. Für Falk ist der Drang nach Heranführung der Schule an die gymnasiale Oberstufe spürbar. „Eltern wollen, dass ihre Kinder über uns den Weg Richtung Abitur gehen“, erklärt er. Positiv bewertet Falk das Schüler-Lehrer-Verhältnis. So kommen auf die 116 Schüler knapp acht volle Stellen.

Ein Grund für den Besuch der Schule seien die von den Kindern erzielten Leistungen, so Falk. „Bei Lernstandserhebungen haben wir überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt“, sagt der Schulleiter. Aus seiner Sicht wirkt sich die Mehrsprachigkeit positiv auf die Bewertungen aus. Konkret sieht Lernen in der Zweisprachigkeit so aus: Nach der sechsten Klasse wird das Fach Niederländisch nur noch auf einem Niveau angeboten. Für alle Schüler wird vorausgesetzt, dass sie es fließend sprechen und verstehen. Wie schon in der Erprobungsstufe wird ein Fach entweder auf Deutsch oder Niederländisch unterrichtet.

Was die Probleme aufgrund des Corona-Lockdowns betrifft, so unterscheiden die sich nicht von denen anderer Bildungseinrichtungen. „Auch wir waren nicht ausreichend auf die Situation und die notwendige Digitalisierung vorbereitet“, sagt Falk. Doch soll diese verbessert werden. So will etwa der Träger- und Elternförderverein dafür sorgen, dass ab dem nächsten Schuljahr alle Schüler über ein Tablet verfügen.