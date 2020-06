Mutmacher für Menschen mit Behinderung : Eine Hymne für Haus Freudenberg

Vor der Gärtnerei Florantas erklang zum ersten Mal das Lied, das in der Corona-Zeit als Mutmacher für Menschen mit Behinderung dienen soll. An der Gitarre: Elmar van Treeck. Foto: Heinz Spütz

Geldern Die Gruppe „Zastrow“, zwei Musiker und eine Sängerin aus Geldern, präsentiert mit den Mitarbeitern der Werkstätten ein Lied, das während der Corona-Krise als Mutmacher für Menschen mit Behinderung verstanden werden soll.

Die Premiere war unter freiem Himmel: Auf der Baersdonk vor der Gärtnerei Florantas wurde musiziert und gesungen. Vivian Zastrow, Felix Pickers und Elmar van Treeck, kurz „Zastrow“, präsentierten mit einem spontan zusammengestellten Chor, bestehend aus etwa 40 Werkstätten-Beschäftigten, die „Haus-Freudenberg-Hymne“. Ein Lied, das in dieser besonderen Zeit Menschen mit Behinderung Hoffnung und Kraft geben und das Gefühl, nicht alleine zu sein, vermitteln soll. „Als Herr Pickers mir eine Demo-Version des Stückes zugeschickt hatte, war ich sofort hellauf begeistert“, sagte Barbara Stephan, Geschäftsführerin von Haus Freudenberg. „Dieses Lied setzt genau den richtigen Impuls für die knapp 1000 unserer Beschäftigten, die in ihren Wohnheimen seit Monaten darauf warten, endlich wieder zur Arbeit gehen zu dürfen.“

Ein Umstand, der ihn nicht nur bedrückte, sondern auch beschäftigte. Musik macht er sein Leben lang und betrachtet sie als sein Medium an, sich mitteilen zu können. Bei einer Bandprobe unter dem heimischen Kirschbaum wurde das Thema angesprochen. Es sollte was passieren – die spürbare negative Energie sollte mit Hilfe der Musik zu positiver umgewandelt werden. Gemeinsam erinnerte man sich an das Lied „Wir halten zusammen“, das von der Gruppe KLEE anlässlich eines Inklusionsfestes im Jahre 2009 komponiert und aufgeführt worden war.

Beim Einstudieren des Songs streute Vivian Zastrow unbeabsichtigt eine Strophe aus dem Sarah Connor-Hit „Bonnie und Clyde“ ein. Noch in der gleichen Nacht nahm Elmar van Treeck den Stimmungswechsel innerhalb des Liedes wahr, der durch den „Versinger“ unfreiwillig erzeugt wurde. Von nun an ging alles schnell. Die Strophen und die Melodien der beiden Stücke wurden gemischt, das Stück konnte in Rekordtempo einstudiert werden. Der Titel: „Wir halten zusammen, an jedem neuen Tag“.