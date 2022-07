Chateau-Rikx-Gelände in Düsseldorf : „Kritik an unseren Plänen ist vorgeschoben“

War früher selbst Gast des Chateau Rikx und möchte die Fläche jetzt neu bebauen: Axel Schmitz von der Ralf Schmitz GmbH. Foto: RP/gaa

Düsseldorf Investor Axel Schmitz rechnet fest damit, dass er das ehemalige Chateau-Rikx-Gelände in Oberkassel nach seinen Vorstellungen bebauen wird. Was aus seiner Sicht der Hintergrund der Kritik an den Neubauplänen ist, sagt er im Interview.