Bedburg-Hau-Moyland : Wieder Führungen im Museum Schloss Moyland

Bedburg-Hau-Moyland Nach den Corona-Lockerungen gibt es jetzt ab sofort wieder Führungen durch den Park und die Ausstellungen von Museum Schloss Moyland.

(RP) Ab sofort werden im Museum Schloss Moyland an allen Sonn- und Feiertagen wieder Öffentliche Führungen angeboten. Das Angebot wird unter Einhaltung der Vorgaben der aktuellen CoronaSchutzverordnung NRW durchgeführt. Pro Führung können maximal neun Personen teilnehmen. Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung an der Kasse. Die Kontaktdaten jedes Teilnehmers und jeder Teilnehmerin werden dort datenschutzkonform erfasst. Besucher können aus mehreren Führungsangeboten und -themen auswählen: