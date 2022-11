Nach Vorstellung von Missbrauchsstudie : Werner Thissen verliert Ehrentitel in Münster

Kleve/Münster/Hamburg Fünf Monate nach der Vorstellung einer Missbrauchsstudie hat der Münsteraner Bischof Felix Genn dem aus Kleve stammenden früheren Hamburger Erzbischof Werner Thissen (83) seinen Titel als Ehrendomkapitular entzogen.

Der Geistliche habe als Generalvikar und Weihbischof in Münster „schwere Fehler im Umgang mit sexuellem Missbrauch gemacht“, teilte Genn mit. „Dieser Schritt erfolgte nicht zuletzt auch aufgrund einer Initiative von Betroffenenseite.“ Werner Thissen ist in Kleve geboren und aufgewachsen, anschließend besuchte er das Collegium Augustinianum Gaesdonck.

Genn hatte nach Vorstellung der Studie ein breites Maßnahmenpaket gegen Missbrauch und Machtmissbrauch angekündigt. „Es wurde schon einiges auf den Weg gebracht; es gibt aber hier und da Schwierigkeiten in der Umsetzung; und es bleibt noch viel zu tun“, erklärte er am Freitag.

Vier Missbrauchsfälle seien noch einmal überprüft worden. Ein Verfahren sei im Vatikan eingestellt worden, weil sich kein konkreter Vorwurf habe feststellen lassen. Ein zweites Verfahren werde derzeit noch im Bistum überprüft und anschließend nach Rom weitergeleitet. Über die Abgabe an den Vatikan werde in einem dritten Fall aus dem Jahr 1974 derzeit beraten. Der Beschuldigte sei 85 Jahre alt und übe keine priesterlichen Dienste mehr aus. Ein vierter Fall werde durch einen externen Kirchenrechtler geprüft.

Genn hat laut Mitteilung zwei Kirchenrechtler beauftragt, Regeln für eine neue Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bistum Münster zu formulieren. Zudem solle in Kürze gemeinsam mit dem Bistum Osnabrück ein unabhängiges Forschungsprojekt zu geistlichem Missbrauch auf den Weg gebracht werden. Zum weiteren Umgang mit Missbrauch erklärte der Bischof: „Es wäre gut, den Staat künftig stärker zu beteiligen und bei der Aufarbeitung mit in die Pflicht zu nehmen.“

Am Freitag kam zudem in einem Bericht des „Westfälischen Anzeigers“ in Hamm Kritik am Bistum Münster auf. Der Diözese seien seit 2019 Vorwürfe gegen einen 2004 gestorbenen Priester bekannt gewesen; die Pfarrei aber sei nicht informiert worden. Der Interventionsbeauftragte des Bistums, Peter Frings, begründete dies laut Zeitung unter anderem mit fehlenden Personalressourcen und einer Vielzahl von Fällen.