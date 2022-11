Woelki nicht vor Ort : Zweiter Kölner Gottesdienst zu Missbrauch - diesmal kein Protest

Köln Zum zweiten Mal hat das Erzbistum Köln mit einem Gottesdienst der Betroffenen von sexualisierter Gewalt gedacht. Am Freitagabend kamen rund 25 Teilnehmer in die Kölner Kirche Groß Sankt Martin.

In Vertretung von Woelki leitete Generalvikar Guido Assmann die meditative Feier. Zum Gedenken an die Betroffenen sexualisierter Gewalt entzündete er zu Beginn eine Kerze neben einem schlichten schwarzen Kreuz vor dem Altar.

In dem vom Assmann vorgetragenen Gebet bekundete Woelki sein Mitgefühl mit den Betroffenen. „Bis heute fällt es uns in der Kirche oft schwer, das Leid und die Wunden der Betroffenen anzuschauen und das Mitfühlen ihres Leids auszuhalten.“ Weiter heißt es in dem Gebet: „Darum bringen wir die Not der Betroffenen, die Schuld der Täter und der Verantwortlichen und unsere eigene Hilflosigkeit vor Dich.“