Möökeshüüs-Orden fürs Hanselädchen : „Diese Auszeichnung ist richtig verdient“

Robert Terheiden (links) und Steffi Neu (rechts) überreichten den Ordensträgern Birgit Mosler und Christian Reintjes vom Griether Hanselädchen in Keppeln den Möökeshüss-Orden. Foto: Christian Breuer

Uedem-Keppeln Nicht nur Mundartgruppen bewahren Tradition und Brauchtum. Auch ein Geschäft, das ein Dorf belebt und dessen Bewohnern und Besuchern einiges bietet, ist ein würdiger Preisträger, fanden die Laudatoren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Breuer

Es fühle sich an, sagte Robert Terheiden, Sitzungspräsident der Karnevalsgesellschaft Queekespiere, als sei es eine Ewigkeit her, dass er gemeinsam mit dem Elferrat auf der Bühne stand. Auch die Keppelner Karnevalisten mussten eine lange Pandemie-Pause machen und im vergangenen Jahr die Verleihung ihres traditionellen Möökeshüss-Ordens in letzter Minute absagen. Mit einem Jahr Verzögerung konnten sie die Verleihung am Samstagabend in der Dorfschule Keppeln nachholen.

Einer, der sich ebenfalls darüber freut, dss nun langsam die Zeiten wieder andere werden, ist Pastor Alois van Doornick, der ebenfalls schon einmal mit dem Orden ausgezeichnet wurde, nämlich im Jahr 2008. Einmal mehr feierte er jetzt einen Mundart-Gottesdienst in der Keppelner St.-Jodokus-Kirche.

Steffi Neu, Ehrenvorsitzende des Karnevalsvereins, lobte die neuen Ordensträger, das Team des Griether Hanselädchens, mit warmen Worten: „Das Hanselädchen ist ein Ort gegen Einsamkeit und für Engagement. Ich bin froh, dass dieses Team die Reihe der Ordensträger verlängert.“

Es ist Tradition in Keppeln, dass die letztjährigen Ordensträger die Laudatio halten, Ulrich Francken von „Land en Lüj“ und Anne van Gemmeren von der KLJB Niederrhein hatten damit aufgrund der Pandemie etwas länger warten müssen. In einer kurzweiligen, teils auf Platt, teils auf Hochdeutsch vorgetragenen Rede, berichteten sie über die Geschichte des Hanselädchens, die von viel ehrenamtlichem Einsatz geprägt ist. „Mitten im Dorf ist ein wichtiger Treffpunkt entstanden“, betonten sie. Das Ziel bei der Gründung vor sieben Jahren sei gewesen, dem Hansestädtchen eine Zukunft zu geben. „Und: Der Laden läuft“, sagte Francken. Insbesondere in den Sommermonaten kommen viele Fahrradtouristen, im restlichen Jahr sind es die Stammkunden und die Café-Besucher, die für die benötigten Einnahmen sorgen.

Die Glückwünsche der Stadt Kalkar überbrachte Bürgermeisterin Britta Schulz: „Diese Auszeichnung ist richtig verdient“, wandte sie sich an die Ordensträger, vertreten durch Birgit Mosler und Christian Reintjes vom Hanselädchen-Vorstand. Mitten in Grieth sei durch das Hanselädchen „ein Ort entstanden, an dem man einkaufen und sich treffen kann, das ist ein echter sozialer Mehrwert“, sagte die Bürgermeisterin und nannte das Engagement der Ehrenamtlichen einen „wunderbaren Beleg für eine aktive Bürgerschaft“.

Dem Lob an das ehrenamtliche Engagement schloss sich der Uedemer Bürgermeister Rainer Weber an, der den ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss zitierte: „Demokratie lebt vom Ehrenamt.“ Sichtlich gerührt nahmen Birgit Mosler und Christian Reintjes den schweren Bronzeorden, eine Urkunde und ein Ledersäckchen, gefüllt mit 1111 Queeken-Cent, von Robert Terheiden und Steffi Neu entgegen. „Uns ging es“, sagte Birgit Mosler in der Dankesrede, „von Anfang an um den sozialen Mehrwert. Den Orden nehmen wir gerne stellvertretend entgegen für alle, die sich für das Griether Hanselädchen engagieren.“

Freuen durften sie sich gemeinsam mit den Gästen der Ordensverleihung, darunter viele ehemalige Ordensträger, befreundete Vereine, die ehemalige Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks, Bundestagsmitglied Stefan Rouenhoff und der Landtagsabgeordnete Stephan Wolters, über einen gelungenen Mundart-Vortrag von Wem Spans.