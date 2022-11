SPD plant Konferenz : Bahnlinie nach Nimwegen soll auf Bundesebene gehoben werden

Kreis Kleve Nach einem Treffen plant die SPD im kommenden Jahr eine Konferenz zur Reaktivierung der Bahnlinie nach Nimwegen. Bundestagsabgeordneter will das Thema mit nach Berlin nehmen.

Für den Bundestagsabgeordneten Schiefner sei am Ende klar gewesen, dass das Thema auf eine überregionale Ebene gehoben werden müsse, wie es in einer Mitteilung heißt. So vereinbarten die Anwesenden, im ersten Halbjahr 2023 eine Konferenz zur Reaktivierung der Bahnlinie zu organisieren. Diesmal mit allen Beteiligten auf deutscher und niederländischer Seite sowie Informationen und Teilnehmern aus dem Bundesverkehrsministerium. Eins sei ganz deutlich geworden: Nur wenn alle das gleiche Ziel verfolgen in der Grenzregion, werde die Reaktivierung eine Chance haben.