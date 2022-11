Tischtennis-Regionalliga der Damen : WRW Kleve hat die Pflicht bereits erfüllt

Kleve Nach dem 8:2 bei der DJK Münster gibt’s keine Zweifel am Klassenerhalt mehr. Jetzt will das Team weiter vorne mitspielen. Auch NRW-Ligist WRW Kleve III ist erfolgreich.

WRW Kleve kann sich in der Tischtennis-Regionalliga der Damen endgültig neue Ziele stecken. Das Team wurde seiner Favoritenrolle am Sonntag beim 8:2 bei der abstiegsgefährdeten DJK Blau-Weiß Münster mühelos gerecht und verbesserte sich mit nun 9:3-Punkten auf den zweiten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Spitzenreiter TTC Langen II beträgt nur einen Zähler.

„Die Pflicht für diese Saison haben wir erfüllt. Sorgen um den Klassenerhalt müssen wir uns nicht mehr machen. Jetzt kommt die Kür“, sagte Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen. Das neue Ziel lautet nun, so lange wie möglich oben mitzumischen. „Die Mannschaft kann dabei befreit aufspielen. Denn der Aufstieg ist für uns überhaupt kein Thema. Unsere bisherigen Ergebnisse beweisen allerdings, dass der Schritt richtig war, in der Regionalliga in erster Linie auf Spielerinnen aus der Region zu setzen. Wir sind auf einem guten Weg“, so Seipold.

Mara Lamhardt/Annika Meens und Pia Dorißen/Maria Beltermann hatten im hessischen Münster mit sicheren Siegen in den Doppeln für eine 2:0-Führung gesorgt. In den Einzeln waren Mara Lamhardt, Pia Dorißen, Maria Beltermann (2) und Annika Meens (2) erfolgreich. Mara Lamhardt und Pia Dorißen mussten sich jeweils der ehemaligen Zweitliga-Spielerin Bianca Wilferth geschlagen geben. Das Team beendet die Hinrunde am kommenden Samstag, 18.30 Uhr, gegen den punktlosen TTC G.W. Staffel. Es dann erstmals im neuen Wohnzimmer des Vereins in der Sporthalle der Gesamtschule am Forstgarten auf.