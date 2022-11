Sehenswürdigkeiten als Kulisse : Drehorte des Münster-„Tatort“ ziehen Touristen an

Drehorte des Münster-„Tatort“ ziehen Touristen an

Münster Der „Tatort“ aus Münster hat Kultcharakter, die letzte Folge hat eine Topquote eingefahren. Ein Grund mehr für die Stadt sich über die Dreharbeiten in Münster zu freuen. Es gibt kaum eine Sehenswürdigkeit, die nicht Kulisse war für Kommissar Thiel und Rechtsmediziner Boerne.

Für die Stadt Münster sind die Dreharbeiten sehr willkommen. Die meisten Fragen der Touristen drehen sich um Mord und Totschlag. „Die Leute kommen wegen der Krimis“, sagt Sigrid Gorlt, Leiterin der Touristen-Information im Historischen Rathaus. Sie berät nationale und internationale Gäste, beantwortet Fragen rund um ihren Besuch in Münster und – seit 20 Jahren – den Münster-Tatort. „Auch die Münsteraner sind total heiß auf die Dreharbeiten“, sagt Gorlt.

Mehr als 13 Millionen Zuschauer : Aktueller Münster-„Tatort“ mit bester Quote seit 30 Jahren

„Wir räumen auch schon mal die Bürgerhalle leer oder suchen einen Raum, in dem sich die Schauspieler umziehen können.“ Oder verschaffen dem Team einen ungestörten Zugang zum Friedenssaal, wenn Boerne und Thiel dort Pressefotos machen wollen, berichtet Gorlt. Der Krimi lockt Touristen an, also revanchiert sie sich. „Die Stadt Münster hat viel dafür getan, dass das Filmteam sich hier wohl fühlt“, sagt sie. 2011 durften sich die Münsteraner „Tatort“-Ermittler ins goldene Buch der Stadt Münster eintragen.