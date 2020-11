Neu in Kleve : Café im Gärtchen mit Kuchen-Bude an der Hoffmannallee

Katrin Hansen, die Betreiberin des Café im Gärtchen aus Keeken, und Ihr Mann Matthias Raschke, vor dem Kuchen-Stand am eoc. Foto: Marc Cattelaens

Kleve In Zeiten von Corona musste sich Katrin Hansen vom Café im Gärtchen in Keeken etwas einfallen lassen, um wieder mehr Umsätze zu generieren. Nun gibt es den Kuchen auch vom Stand am Einkaufszentrum eoc.

Von Marc Cattelaens

Das Café im Gärtchen in Keeken gehört zu den beliebten Ausflugslokalen in der Region. Im Sommer haben die Besucher dort bei Kaffee und Kuchen einen schönen Blick auf den Namen gebenden Garten, die Felder und Wiesen. Außerdem kann man den großen Festsaal für Veranstaltungen mieten. Doch all das ist zurzeit nicht möglich, denn der Sommer ist vorbei und die Bundesregierung hat wegen der steigenden Corona-Zahlen bekanntlich ein Bewirtungsverbot für die Gastronomie verhängt. Deswegen mussten sich Katrin Hansen und Matthias Raschke, die Betreiber des Cafés, etwas einfallen lassen.

Ab dem Samstag, 14. November, bieten sie an einem mobilen Stand am Einkaufszentrum eoc an der Hoffmannallee in der Klever Oberstadt ihren selbst gemachten Kuchen, Kaffee, Plätzchen und Waffeln an. Katrin Hansen wird mittwochs bis samstags von 11 bis 17 Uhr in ihrer auf skandinavisch getrimmten und rot-weiß lackierten Kuchen-Bude stehen. Weil es die Verordnung so vorsieht, sind Speisen und Getränke derzeit nur zum Mitnehmen. Der Wagen steht vor der Apotheke gegenüber von Edeka-Schroff. Ermöglicht hat dem Ehepaar das, sogar kostenlos, die Zevens-Gruppe als Eigentümerin des Areals, die damit Verständnis für die notleidende Gastronomie zeigt.