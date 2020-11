Nach Einbruch in das Hauptzollamt Emmerich : Polizei fahndet nach schwarzem Tatfahrzeug

Ein Fahrzeug des Zolls (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

Emmerich Nach dem Einbruch in das Hauptzollamt in Emmerich fahnden die Beamten nun auch nach dem Auto, das einer der Tatverdächtigen benutzt hat. Der Mann soll sich auffällig in Tatortnähe verhalten haben.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, handelt es sich dabei es sich um einen schwarzen Toyota Avensis Kombi, Modellreihe T27, Produktionszeitraum 2012 bis 2015. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist für ein gleiches Modell ein Klever Kennzeichen (KLE) bereits vom Straßenverkehrsamt ausgegeben, so dass die Ermittler sicher sind, dass es sich bei dem von den Tätern genutzten Auto und Kennzeichen um eine sog. "Komplett-Doublette" des legal existierenden Fahrzeugs handelt.

In das Zollamt waren am Sonntag vor einer Woche (1. November) drei Männer mit schwerem Gerät eingebrochen und hatten rund 6,5 Millionen Euro gestohlen.

Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei NRW

Als Reaktion auf den Fahndungsaufruf vom Mittwoch mit der ungewöhnlich hohen Belohnungssumme von 100.000 Euro habe es zahlreiche Hinweise aus dem ganzen Bundesgebiet gegeben, sagte der Oberstaatsanwalt. Teilweise gebe es dadurch auch neue Ermittlungsansätze. Ob sich daraus eine heiße Spur ergeben werde, bleibe aber abzuwarten. Es seien auch viel unbrauchbare Hinweise darunter. Kostenpflichtiger Inhalt Nach Informationen unserer Redaktion deutete einiges darauf hin, dass die Täter Insiderwissen hatten, wie sie am besten in den Tresorraum gelangen konnten. So benötigt man etwa Wasser und Strom für eine Kernbohrung. Versorgungsanschlüsse, die offenbar im Keller vorhanden waren und demnach auch problemlos genutzt werden konnten.

Die drei Täter hatten laut Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst eine Tür zum Keller des Zollamtes aufgebrochen und dann im Keller von einem Nebenraum aus mit einem schweren Kernbohrer die Wand des Tresorraums durchbrochen. Zeugen - möglicherweise Nachbarn - hatten ab 6 Uhr morgens Bohrgeräusche gehört, aber nicht die Polizei gerufen. Am späteren Morgen machte ein Zeuge allerdings Fotos von einem vierten Tatbeteiligten, der offenbar vor dem Zollamt Schmiere stand.

(dtm)