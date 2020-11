Kostenpflichtiger Inhalt: Naturschutz in Kleve : Große Wasserflächen für die Wiesenvögel

Bagger richten für den Nabu Senken für Wiesenvögel in der Niederung ein. Foto: Nabu/Barkow

Kranenburg In der Düffel heben in diesen Tagen Bagger für den Naturschutzbund Nabu Senken aus, in denen dann zukünftig das Wasser für geschützte Vogelarten stehen bleiben soll.