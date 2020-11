Kirchenleben : Stiftspfarre öffnet 24 digitale Türchen

Kleve Der Weihnachtspfarrbrief der Klever Stiftspfarre wird in diesem Jahr durch einen Online-Adventskalender ersetzt. Grund ist die Corona-Pandemie. Gemeindemitglieder können sich auf 24 Überraschungen freuen.

(RP) Der klassische Pfarrbrief ist dazu da, die Mitglieder einer Gemeinde über die Aktivitäten einzelner Gruppen zu informieren und auf anstehende Termine hinzuweisen. Anke Delbeck schüttelt den Kopf: „Als wir den Osterpfarrbrief in Druck gegeben haben, war vieles schon längst überholt durch die Corona-Beschränkungen im Frühjahr.“ Das sollte Weihnachten nicht wieder passieren, war sie sich schnell mit Gertrud Kersjes und Michael Beermann einig. Zusammen bilden die beiden Ehrenamtlerinnen und der Pastoralreferent das Pfarrbrief-Team der Klever Stiftspfarre.

Ende August sprach das Team über den Weihnachtspfarrbrief. Und obschon die nun wieder geltenden Beschränkungen zu dieser Zeit noch nicht absehbar waren, fiel die Entscheidung, in diesem Winter keinen gedruckten Pfarrbrief zu veröffentlichen. Beermann erläutert: „Zunächst können aktuell kaum verbindliche Termine festgemacht werden. Außerdem haben wir den Pfarrbrief unter anderem in den Kirchen ausgelegt, die aufgrund der Pandemie aber auch leerer sind als üblich, dadurch wäre die Verbreitung so gut wie unmöglich.“