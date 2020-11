IG Bau : Gewerkschaft fordert anhaltende Investitionen

Kreis Kleve IG Bau: Auch in Corona-Zeiten dürfen zukunftsweisende Projekte nicht verschleppt werden. Das gelte vom neuen Radweg bis zum sanierten Schuldach, so die Gewerkschaft.

Die Pandemie schlägt sich in allen Kommunen des Kreises Kleve auf die Haushalte nieder. Wo Rücklagen vorhanden sind, werden diese gerade auch dringend benötigt. Trotz sinkender Steuereinnahmen solle der Kreis Kleve nun aber wichtige Investitionen nicht verschleppen, fordert die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau). Vom neuen Radweg bis zum sanierten Schuldach: „Ein Sparen an der Infrastruktur wäre ein Sparen am falschen Ende“, sagt Karina Pfau, Bezirksvorsitzende der IG Bau Duisburg-Niederrhein.