Natur : Baumgalerie im Reichswald wächst

Kleve Zum Tag des Baumes wurde in Reichswalde eine Robinie gepflanzt.

(lukra) Am Tag des Baumes der Deutschen Waldjugend Horst Kleve geht es traditionell mit einer kleinen Delegation in den Wald. Mit Bürgermeister und Besuchern wird dann die Reichswalder Baumgalerie erweitert. Und auch in diesem Jahr hat die Galerie, die schon mehr als 40 Bäume zählt, Zuwachs bekommen. Eine Robinie wurde gepflanzt, allerdings deutlich ruhiger als sonst.

Ursprünglich war der Tag im April geplant, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Da sich die Situation nicht gebessert hat, musste auch der neue Termin abgesagt werden. Also wurde der Baum des Jahres nun mit wenigen Waldläufern unter Ausschluss der Öffentlichkeit gepflanzt. Wer am Mönnekenwald in Reichswalde in den Wald hineinläuft, an der ersten Kreuzung links abbiegt und geradeaus weiter läuft, findet nach ein paar hundert Metern die Baumgalerie an der rechten Seite.