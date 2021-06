Zehn Euro und ein Auto : Raub in Bäckereifiliale in Kalkar

Noch am Mittwoch wurde der Mann festgenommen, am Donnerstag wird er einem Haftrichter vorgeführt. Foto: dpa/Silas Stein

Kalkar Am Mittwoch kam es zu einem Raub in einer Bäckereifiliale am Kalkarer Markt. Neben zehn Euro erbeutete der Täter noch ein unverschlossenes Fahrzeug vor dem Geschäft. Er wurde wenig später von der Polizei gestellt.

Am Mittwochnachmittag, 9. Juni, gegen 15:45 Uhr kam es zu einem Raub auf eine Bäckereifiliale am Markt in Kalkar. Das meldete die Polizei Kleve am Morgen.

Der 35-jährige mutmaßliche Täter betrat die Bäckerei und forderte in englischer Sprache die Herausgabe von Geld. Außerdem behauptete er, er habe eine Waffe bei sich. Die 36-jährige Verkäuferin, die sich zur Tatzeit hinter der Theke befand, weigerte sich aber zunächst, dem Räuber Geld zu geben.

Erst als er hinter die Theke ging und selbst versuchte die Kasse zu öffnen, händigte die 36-Jährige dem Täter zehn Euro aus, die im Thekenbereich lagen.

Daraufhin verließ der Täter die Bäckerei. Vermutlich um schneller davonzukommen, entwendete er anschließend auf dem Markt noch einen unverschlossenen Hyundai und flüchtete.

Der Mann, bei dem es sich um einen 35-Jährigen handelt, der sich in Kalkar aufhält, konnte jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen kurze Zeit später durch Polizeikräfte auf der B67 in Richtung Rees gestoppt und festgenommen werden. Er wird am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt.

(RP)