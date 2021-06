Einsatz der Klever Feuerwehr : Containerbrand an der Van-den-Bergh-Straße

Containerbrand an der Van-den-Bergh-Straße

In der Nacht brannte aus noch ungeklärter Ursache ein Container auf einer Baustellen in Kleve-Kellen aus. Foto: Feuerwehr Kleve

Kleve-Kellen In der Nacht zu Donnerstag brannte in Kleve-Kellen aus noch ungeklärter Ursache ein Container auf einer Baustelle aus. Die Feuerwehr löschte den Brand, es kamen keine Personen zu Schaden.

Am Donnerstag, 10. Juni, gegen 01:40 Uhr brannte aus ungeklärten Gründen ein Bau-Container auf einer Baustelle an der Van-den-Bergh-Straße aus. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Das teilte die Feuerwehr Kleve am Morgen mit.