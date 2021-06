Ticketverlosung fürs Rudelgucken : Feiern mit der Mannschaft

Fans feiern während des Public Viewings zur WM-Vorrunde 2018 beim Spiel Südkorea gegen Deutschland ihre Mannschaft.

Kleverland In Kleve können die Deutschland-Spiele – trotz Corona – beim Public Viewing verfolgt werden. Aber auch mit Freunden zu Hause zu gucken, ist möglich. Wir geben einen Überblick über die Regeln und verlosen Tickets fürs Rudelgucken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

Morgen startet die Fußball-Europameisterschaft. Viele Fans verfolgen die Spiele der deutschen Mannschaft am liebsten in großer Gemeinschaft, beim so genannten Public-Viewing. Doch ist das „Rudel-Gucken“ derzeit überhaupt erlaubt? Schließlich ist die Corona-Pandemie noch nicht vorbei! Und gibt es Angebote in Kleve und Umgebung?

Hier die Übersicht: Die einzige, unserer Redaktion bekannte Public-Viewing-Veranstaltung im Kleverland wird organisiert von der Gaststätte Casa Cleve und dem Veranstalter Soundbox. Sie findet statt auf der Terrasse vor dem Casa Cleve. Auf einem 15 Quadratmeter großen LED-Bildschirm werden die Fußballspiele mit deutscher Beteiligung übertragen. Los geht es am Dienstag, 15. Juni, mit dem EM-Spiel Frankreich-Deutschland (Einlass ab 20 Uhr, Übertragung von 21 bis 23 Uhr). Die nächsten Partien, die übertragen werden, sind Portugal-Deutschland am Samstag, 19. Juni, (Einlass ab 17 Uhr, Übertragung von 18 bis 20 Uhr) und Deutschland-Ungarn am Mittwoch, 23. Juni, Einlass ab 20 Uhr, Übertragung von 21 bis 23 Uhr). Bei Erreichen der Finalrundenspiele werden die Tickets direkt online freigeschaltet. Die Karten fürs Public Viewing kosten im Vorverkauf acht Euro und an der Abendkasse zehn Euro und sind erhältlich unter www.soundboxstudio.de sowie beim Casa Cleve.

„Wir sind einfach nur glücklich, dass wir in Kooperation als einziger Veranstalter im Kleverland ein Public Viewing zur Nachhol-EM anbieten können“, sagen Rainer Vogt vom Casa Cleve. Er kündigt an: „Wir werden eine Zeltüberdachung auf der Terrasse aufbauen, damit auch bei Regenwetter die Veranstaltungen gesichert sind.“

Die Veranstalter planen mit 250 Besuchern. Eine dicht an dicht gedrängte Menschenmenge wird es im Casa aber nicht geben, das verhindern die Corona-Auflagen. Das sind die Regeln: Sinken die Inzidenz-Werte bis zum Beginn der Veranstaltungen nicht dauerhaft unter 35, sind an einem Tisch zehn getestete Personen oder beliebig viele Personen aus drei Haushalte erlaubt. Liegt die Inzidenz bis dahin an fünf Werktagen unter 35 (und dahin geht aktuell die Tendenz), haben die Besucher eine freie Sitzplatzwahl an Tischen und Stühlen und Bierzeltbänken. Jede Person muss sich über einen QR-Code mit dem Handy bei jeder Veranstaltung ein- und ausloggen und die Personendaten eingeben oder Bögen ausfüllen. Außerhalb einer familiären Gruppe oder eines Tisches müssen 1,5 Meter Abstand eingehalten werden. Bis zum Platz muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Das gilt fürs private Fußball-Gucken mit Freunden: Liegt die Inzidenz dauerhaft unter 35, können sich beliebig viele Personen des eigenen Haushalts und aus vier weiteren Haushalten treffen. Außerdem können bis zu 100 Personen mit negativem Test aus beliebigen Haushalten zusammen gucken. Geimpfte oder Genesene können auch aus weiteren Haushalten dazukommen. Das ist die aktuelle Situation: Seit Montag liegt der Kreis bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 35. Bleibt der Wert fünf Werktage in Folge so niedrig, würde am Freitag bestätigt werden, dass ab Sonntag neue Regeln gelten. Fürs gemeinschaftliche Fußball-Gucken bei der EM bedeutet das: Beim Eröffnungsspiel am Freitag sind Treffen im öffentlichen Raum ohne Begrenzung für Angehörige aus drei Haushalten erlaubt, außerdem für zehn Personen mit negativem Test aus beliebigen Haushalten. Ab Sonntag könnten dann die Regeln für eine Inzidenz unter 35 gelten.