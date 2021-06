Kirche : Mehr und neue Begegnungen suchen

Kleve Die evangelische Gemeinde in Kleve will auch auf neue Zielgruppen zugehen. Ein Aktion lautet „Kirche findet Stadt“. Zudem werden Fragebögen verteilt.

Die evangelische Kirche in Deutschland setzte vor einigen Wochen ein mächtiges Ausrufezeichen, als das Kirchenparlament die 25 Jahre alte Philosophiestudentin Anna-Nicole Heinrich zur neuen Präses wählte. Es war ein Zeichen der Handreichung in Richtung jüngerer Generationen, die noch nicht so recht zum kirchlich organisierten Glauben gefunden haben. Auch die evangelische Gemeinde in Kleve will nun auf neue Zielgruppen zugehen – darunter insbesondere Jüngere. Das Corona-Jahr war auch für die Geistlichen herausfordernd. Gottesdienste waren nur unter besonderen Hygienevorkehrungen ohne Gesang möglich, viele andere Angebote fielen gleich ganz aus.

In den kommenden Monaten will die Kirchengemeinde das neue Gemeindehaus an der Versöhnungskirche eröffnen. Doch neben den Gemeindegruppen, Chören und Konfirmationsgruppen sei Platz für weitere vielfältige Interessen und Begegnungen, erklären die Verantwortlichen der Gemeinde. So wollen sich die Protestanten nun mit gleich mehreren Fragen an die Bevölkerung wenden: Was fehlt in unserer Stadt? Was stärkt die Nachbarschaften? Welche Talente wollen miteinander gelebt und getauscht werden? „Wir wollen die Menschen fragen, was sie brauchen und wie wir diese Bedarfe als Kirche angehen können. Das Ziel ist klar: Wir wollen als Gemeinde für andere da sein. Hoffentlich erreichen wir so auch junge Menschen, die sonst bislang wenig mit der Kirche in Kontakt gekommen sind“, sagt Pfarrer Martin Schell.