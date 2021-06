Kleve organisiert Verwaltung neu : Ein neuer Fachbereich nur für das Klima

Kleve Der Fachbereich „Planen und Bauen“ der Stadt Kleve wird umorganisiert: Als erste Kommune im Kreis soll er in Kleve einen Klimaschwerpunkt bekommen. Die beiden Fachbereiche sollen in Zukunft eng zusammenarbeiten.

Nach der Corona-Krise sollen die großen Herausforderungen Klimaschutz und Klimawandel wieder ganz oben auf der Agenda der Stadt Kleve stehen. Deshalb baut Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing (CDU) die Stadtverwaltung in Teilen um. „Wir haben das nicht nur im Wahlkampf versprochen, wir sehen den Klimaschutz als städtische Daueraufgabe an und werden die Organisations- und Aufgabenstruktur der Verwaltung entsprechend anpassen“, erklärte Gebing am Rande der Sitzung des Hauptausschusses anstelle des Rates. Und weil das nicht auf die lange Bank geschoben werden soll, treten die Änderungen schon in wenigen Wochen in Kraft: Sie werden ab 1. Juli gelten.