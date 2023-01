Kleve Emotionale Botschaften aus der Ukraine

Der Saal des Klever „Theater im Fluss“ war an diesem Abend zu klein. Das Interesse am Benefizkonzert „Einswerden mit der Ukraine“ war so groß, dass viele Zuschauer keinen Sitzplatz mehr fanden und stehen mussten. Die Darbietung der Künstler des Projekts „Musica dal Vivo“ aus der Ukraine schuf eine große emotionale Nähe zur Kultur des Landes aber auch – und dies ganz besonders – zur aktuellen Kriegsproblematik. Der Opernsänger Oleg Malyk alias Tenor Malinkowski aus Kiew begeisterte stimmgewaltig und gefühlvoll. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Kataryna am Klavier, von der Cellistin Oksana Gorelova und von Amelie Papke an der Violine.