Niederlage im Spitzenspiel SV Bedburg-Hau verliert Tabellenführung

Info

Programm Die Kleverland Volleys erwarten in der Herren-Verbandsliga am kommenden Samtag, 19 Uhr, den Tabellenzweiten Holzheimer SG in der Sporthalle an der Antoniterstraße. Die SV Bedburg-Hau bestreitet ihre nächste Partie erst am Samstag, 11. Februar, 15 Uhr. Dann trifft sie ebenfalls in der Halle Antoniterstraße auf den Vorletzten RSV Borken V.