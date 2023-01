Basketball-Landesliga Erfolge für den VfL Merkur und die SG Goch/Emmerich

Die Partie gegen den Hülser SV verlief einseitig, da der Gastgeber von der ersten bis zur letzten Minute in der Verteidigung und im Angriff sehr konzentriert spielte. Besonders in der Offensive waren die Akteure des VfL Merkur nicht nur treffsicher, sondern begeisterten die Zuschauer auch mit vielen sehenswerten Aktionen. So sprang ein auch in der Höhe verdienter Erfolg heraus. „Wir haben die Aufstiegsrunde sicher erreicht. Das ist eine unglaubliche Verbesserung, wenn man das mit unserer Situation vor einem Jahr vergleicht. Zum ersten Mal in der Geschichte sind wir das stärkste Team im Kreis. Die Mannschaft kann stolz auf das sein, was sie sich erarbeitet hat“, sagte Trainer Ralf Daute.