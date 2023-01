Kleve Sternbuschbad in Kleve geschlossen

„Im Grunde ist es kein großer Schaden - aber die Anlage steht still und die Lieferung des Teils braucht seine Zeit“, sagt Claudia Dercks. Die erforderlichen Reparaturarbeiten dauern voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 3. Februar. „Das Team des Sternbuschbades geht davon aus, dass der Badebetrieb am Samstag, 4. Februar wieder wie gewohnt aufgenommen werden kann“, so die Geschäftsführerin der Stadtwerke Kleve, die das Bad betreiben. Die Bäderbetriebe bedauerten die Unannehmlichkeiten, so Dercks. Die betroffenen Schulen und Vereine wurden direkt am Samstag informiert, dass in der laufenden Woche kein Bäderbetrieb möglich ist. Deshalb entfallen auch alle Kurse des Schwimmvereins CSV Kleve in dieser Woche.