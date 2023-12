Spenden-Aktion in Willich Deutsch-Lettischer Freundeskreis sammelt Hilfsgüter für die Ukraine

Es folgte viel organisatorische Arbeit für die Helferinnen und Helfer. „Nun kam der Transporter der ukrainischen Zivilhilfe in der Stadt Chreschtschatyk, mit dem die Güter ins Kriegsgebiet gebracht werden. Es war einer dieser ganz großen Transporter – und wir haben schnell festgestellt: Keine Chance, es passt nicht annähernd hinein“, sagt Schummer. So packten die Helfer alles in den Wagen, was irgendwie hinein passte, und meldeten einen weiteren Transport an. „Die Organisation hat sich darauf spezialisiert, Spenden ins Gebiet zu bringen. Sie fahren ständig durch Europa, sammeln Hilfsgüter ein und fahren ins Land. So können wir uns auf die Spendensammlung konzentrieren und sind von den Transporten entlastet“, berichtet Schummer.