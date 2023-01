Neue Fluglinie am Airport Weeze Mit Air Arabia Maroc nach Fes

Kritiker werfen dem Flughafen Weeze immer wieder vor, dass der Airport allein von Ryanair abhängig sei. Kein Wunder also, dass es die Verantwortlichen freut, dass sie jetzt eine weitere neue Airline am Niederrhein begrüßen dürfen. Air Arabia Maroc, die führende Low-Cost-Airline des nordafrikanischen Königreichs Marokko, verbindet ab dem 2. März den Airport Weeze mit der Millionenstadt Fes. Die neue Flugverbindung wird mit modernen Airbus A 320 jeweils einmal pro Woche im Wechsel am Dienstag und Donnerstag angeboten, ab Juni dann zweimal wöchentlich jeweils am Dienstag und Freitag.