Neuer Band erschienen Ein Buch über weibliches Sehen

„Wir hatten von Beginn an vor, dass wir eine Serie mit Publikationen herausgeben“, sagt Becken. Es seien sechs Bände geplant, die dann in einem Rhythmus von rund zwei Jahren erscheinen sollen. In diesem Jahr haben die Fotografinnen auch die US-Amerikanische Fotokünstlerin Cindy Sherman, von der eine Arbeit auch in der „Freischwimmer“-Ausstellung im Museum Kurhaus zu sehen war, mit ins Boot geholt. Daneben sind weitere Gast-Fotografin dabei, die das Spektrum erweitern sollen. Becken hatte den Kontakt zu Sherman über Instagram aufgenommen: Sherman sei direkt auf das Angebot eingegangen, die Abstimmungen über den Druck seien dann mit der Galerie geklärt worden, sagt Becken. „Femxphotographers.org“ vereint viele Fotografinnen im Team, die Organisation übernimmt aber ein Kernteam von acht Frauen, die Herausgabe werde immer vergeben und die Gestaltung macht ein Londoner Studio, so Becken. Regelmäßig treffe man sich in virtuellen Konferenzräumen, wo man sich austauschen und Themen setzen könne.