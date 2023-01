Gedenkstunde Beuys-Gesamtschule gedenkt der NS-Opfer

Der eindringliche Appell, sich gegen Unrecht und Krieg zur Wehr zu setzen, fand seine Beachtung anschließend noch in einem Beitrag von Johanna Kiesel und Melina Zarishta aus der Q1, die in einem Fotoprojekt verschiedene Personen des Widerstandes gegen die NS-Herrschaft vorstellten. Harald Kleinecke vom Theater im Fluss setzte sich in einem kurzen Einpersonenstück mit der Erinnerung an den Holocaust auseinander, und zum Abschluss bot des Chor der Gesamtschule mit zwei Liedern Gelegenheit, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen und das Gesehene und Gehörte zu verarbeiten. Dies tat auch Zeitzeugin Eva Weyl, die sich am Ende der Veranstaltung tief beeindruckt vom Engagement der Jugendlichen zeigte.