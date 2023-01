Brutale Beziehungstat Zehn Jahre Freiheitsstrafe für Leiharbeiter, der seine Freundin totprügelte

Kleve · Der rumänische Angeklagte hatte seine 18-jährige Lebensgefährtin in einer Leiharbeiterunterkunft in Kleve so schwer verletzt, dass sie trotz Not-Operation starb. Der Staatsanwalt sprach von einem „Gewaltexzess“, der Vorsitzende des Schwurgerichtes von einem „Martyrium“.

30.01.2023, 19:11 Uhr

Wachtmeister führen den Angeklagten am ersten Prozesstag in den Schwurgerichtssaal der Klever Schwanenburg. Foto: Jens Helmus

Von Jens Helmus