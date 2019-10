Kleve : Zeitung zum Hören als Draht zur Welt

Die Redaktion des Niederrhein-Echos: Margret Esser, Arthur Hebben, Wener Kuhnen, Johannes Intveen und Werner Zenker (v.l.n.r). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Die Ehrenamtler des „Niederrhein-Echo“ sprechen seit 1982 lokale Nachrichten für Blinde ein. Abonnenten können sich die Zeitung 52 Wochen im Jahr als Hörbuch herunterladen. Nun sucht der Verein neue Vorleser und Freiwillige.

Arthur Hebben setzt sich, drückt die Brille auf die Nase und hält einen Zeitungsartikel vor sich. Noch einmal durchatmen, dann setzt er zur Überschrift an: „Niederländer räumt vor Gericht Drogenhandel im Darknet ein“. Mit klarer Betonung und in gemächlichem Tempo liest der Rentner vor. Der Artikel ist jüngst in der Grenzland Post erschienen, Hebben und Kollegen haben ihn ausgeschnitten, markiert und aufbewahrt. Der Grund dafür: Die Ehrenamtler produzieren die einzige Blindenzeitung im Kreis Kleve, das „Niederrhein-Echo“. „Wir richten uns an Leute, die auf unser Angebot absolut angewiesen sind“, sagt Margret Esser, Vorsitzende des Vereins. Einmal in der Woche kommen die Ehrenamtlichen zusammen und wählen aus den lokalen Medien zwischen Emmerich, Kleve, Goch und Geldern die wichtigsten Artikel aus. Diese ordnen die Vereinsmitglieder in Rubriken ein und lesen sie im Tonstudio der Kisters-Stiftung auf MP3-Format ein.

„Bei uns bekommen Blinde lokale Zeitungsinhalte von authentisch niederrheinischen Stimmen und nicht von mechanischen Computerstimmen vorgelesen“, sagt Esser weiter. So klirrt im Hintergrund durchaus mal das Porzellan der Kaffeetasse, auch die herumgereichte Keksdose ist hörbar. „Das zeigt doch bloß, dass hier bei uns Menschen am Werk sind. Unsere Hörer wissen das zu wertschätzen“, sagt Vorstandsmitglied Johannes Intveen. Die Geschichte des Vereins beginnt im Jahr 1982. Damals setzten Karl-Heinz Gottlob und Kurt Gockel im heimischen Wohnzimmer erstmals die Idee einer kreisweiten Hörzeitung um. „Zu der Zeit gab es in der Region noch viele Kriegsversehrte und Kriegsblinde, die die Zeitung abonniert haben“, sagt Intveen. 1993 dann zog die Redaktion in die Räumlichkeiten der Kisters-Stiftung um und fand dort ihre Heimat. Wöchentlich sprechen die Ehrenamtler heute knapp 90 Minuten lang Lokalnachrichten ein.

Info Das "Niederrhein-Echo" sucht neue Unterstützer Zeitungsabo Das Abonnement des „Niederrhein-Echo“ kostet 48 Euro pro Jahr. Interessenten können sich bei Magret Esser (Telefon: 02824 2247) und Johannes Intveen (02821 9570) melden.

Freiwillige Zudem sucht der gemeinnützige Verein noch neue Ehrenamtler, die sich mit der Technik rund um die Zeitung auseinandersetzen oder auch Zeitungsartikel vorlesen. Aktuell engagieren sich insgesamt 29 Freiwillige in der Redaktion.

Früher, blickt Esser zurück, seien die Berichte noch auf Kassettenband aufgenommen worden. Mittlerweile aber habe die Digitalisierung Einzug gehalten. Die Verbreitung mit der CD sei unter den Hörern beliebt, auch per Download auf dem Computer erhalten Abonnenten einen Zugang zur Wochenzeitung. In 24 Rubriken ordnet das „Niederrhein Echo“ die Artikel, besonders beliebte Gruppen sind „Gut zu wissen“, „Lokale Politik“, „Gerichtsberichte“ und „Kirchliches“. Alle Interessen wolle man abbilden, erklärt Esser, nur der lokale Sport werde bisher nicht angeboten. Für diesen fehle schlichtweg die Nachfrage der Abonnenten. Und dennoch: Schreibt die RP-Lokalredaktion über große Sportpersönlichkeiten in der Region, nimmt die Blindenzeitung solche Artikel gerne in die Rubrik „Menschenbilder“ auf. „Diese Artikel sind uns am liebsten: Berichte, in den besondere Persönlichkeiten im Vordergrund stehen“, sagt Esser.