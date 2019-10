Kreis Kleve : Reden über die Landwirtschaft

Kalkar Das dritte Agrar-Forum Niederrhein im Wunderland Kalkar präsentiert Ministerin Ursula Heinen-Esser. Experten diskutieren mit den Gästen am 29. Oktober darüber, wie die Bauern auf immer höhere Anforderungen reagieren sollen.

Die Stimmung bei den Landwirten der Region ist aufgeladen. Immer neue Verordnungen aus Brüssel, viel strengere Reglementierungen für das Ausbringen von Gülle, Schuldzuweisungen für den Klimawandel... das alles wollen die Bauern nicht auf sich sitzen lassen. Hunderte von ihnen, darunter auch rund 70 aus dem Kreis Kleve, protestierten vor dem Bonner Sitz des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Unter diesen Vorzeichen startet das dritte Agrarforum Niederrhein am Morgen des Dienstag, 29. Oktober, zwischen 10 und 13 Uhr im Wunderland Kalkar.

Die Teilnehmer der Veranstaltung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, des Wunderland Kalkar und der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, vertreten allesamt die Ansicht: Während anderswo die Landwirte auf die Straße gehen, um ihrem Protest freien Lauf zu lassen, sollte man im Kreis Kleve miteinander reden – und zwar innerhalb des Agrar-Forums. „Zwischen sinkender Förderung und steigenden Anforderungen“, sind die Stunden überschrieben. Es geht um die Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik 2021 und Konsequenzen für die Landwirtschaft am Niederrhein, so die Veranstaltergemeinschaft, die abschließend zu Fachgesprächen bei Grünkohl einlädt.

Die Themen rund um das Tierwohl gehören zu den dauerhaften in Politik und Gesellschaft. Die Landwirte stecken in nahezu permanenter Wartehaltung, die flankiert wird von einer Brexit-bedingten Absenkung der EU-Gelder und einer zur Diskussion stehenden Korrektur der Zahlungsmodalitäten – weg von der Ausschüttung per Gießkanne – hin zur Honorierung nachweisbarer Leistungen. Somit steht außer Frage: Die Bauern der Region rufen nach Orientierungshilfen, damit sie den Kurs ihrer Tagesarbeit, ihrer Investitionen und ihrer Lebensleistung festigen oder korrigieren können.