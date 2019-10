Kleve : Den Weg leuchten für Frauen mit Brustkrebs

Kleve In der Kapelle des St.-Antonius-Hospitals in Kleve werden 48 Kerzen entzündet. Mit dieser Zeremonie wird der Aktionsmonat gegen den Brustkrebs gestaltet.

(RP) Mehr als 150 Frauen hören täglich die Diagnose „Brustkrebs“ und etwa 48 Frauen sterben täglich an dieser Krankheit. Um der Verstorbenen zu gedenken, entzünden die Mitglieder der Frauenselbsthilfe nach Krebs (FSH), Gruppe Emmerich / Gesprächskreis Kleve am Mittwoch, 30. Oktober, in der Kapelle des St.-Antonius-Hospitals in Kleve 48 Kerzen.