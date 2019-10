Fußball : SGE-Überraschungsteam weiter unter Dampf

Bedburg-Hau Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SGE Bedburg-Hau – BW Dingden (Sonntag, 15 Uhr).

Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Grün-Schwarzen im heimischen IGETEC Sportpark einen Mitaufsteiger, bei dem es aber noch lange nicht so gut läuft wie bei den Schützlingen von Trainer Sebastian Kaul. Während die 05er momentan einen hervorragenden fünften Tabellenrang belegen, befindet sich der kommende Gegner auf einem direkten Abstiegsplatz. Neuester Tiefschlag für Dingden mit Coach Dirk Juch war am vergangenen Wochenende eine 1:6-Klatsche gegen die Holzheimer SG. Doch Eintrachts Trainer Kaul weiß nicht so recht, ob er das als gutes oder als schlechtes Zeichen werten soll: „Dass die so unter die Räder kommen, damit hätte ich nicht gerechnet. Es bleibt aber abzuwarten, ob das ein Vorteil für uns ist. Meistens ist es so, dass ein Gegner nach so einem rabenschwarzen Tag eine Trotzreaktion zeigen will und dementsprechend einen ganz anderen Auftritt hinlegt.“