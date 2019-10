Fußball : Gipfeltreffen zwischen SV Grieth und SGE Bedburg-Hau III

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B 1 / 2. Verfolgerduell in Schottheide gegen DJK Appeldorn. Brisante Paarung im Tabellenkeller in Hau gegen Concordia Goch II.

Kreis Kleve-Geldern BV DJK Kellen II - Rheinwacht Erfgen (Sa., 17 Uhr). Zwei Verlierer des vorigen Spieltages treffen aufeinander. Besonders die Rheinwachtler um Trainer Norman Lousée sollten versuchen zu punkten, da sie ihre letzten vier Partien torreich in den Sand setzten und den Absturz auf einen Abstiegsplatz vermeiden sollten. Die Skotnicki-Elf hatte auch mehr von der Saison erwartet, aber durch die vielen Platzverweise schadet sie sich selbst.

SV Schottheide-Frasselt - DJK Appeldorn. Verfolgerduell an der Kuhstraße, wo die unmittelbaren Tabellennachbarn sich gegenüber stehen. Beide haben jüngst gegen die Kellerkinder nichts anbrennen lassen und werden jetzt ein richtungsweisendes Match auf Augenhöhe absolvieren, da sie in Schlagdistanz zur Tabellenspitze bleiben wollen. Die Trainer Hikmet Eroglu (SV) sowie Werner Kelputt (DJK) werden ihre Teams dementsprechend einstellen.

Alemannia Pfalzdorf II - SV Rindern II. Für beide ist die Ausgangsposition eigentlich klar. Die Alemannen um Coach Yüksel Taylan, bei denen der Spassfaktor sich derzeit in Grenzen hält, sind zum Siegen verdammt, um den Tabellenkeller zu verlassen, während die Truppe von Dieter Oldenburg in der oberen Tabellenhälfte trotz möglicher vereinsinterner Querelen bleiben will.