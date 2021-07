Am Donnerstag : Wald- und Wiesenkonzert im Park von Burg Boetzelaer

Kalkar Am Donnerstag, 22. Juli, gastiert um 19 Uhr die Bonsai-Bühne der Wald- und Wiesenkonzerte im Park von Burg Boetzelaer in Kalkar-Appeldorn. Der Eintritt ist frei. Für wen sich ein Besuch lohnt.

(RP) Unter dem Titel „Folks Music“ interpretieren die Sängerin Gaby Goldberg, Sebastian Altekamp am Klavier, Ingo Senst am Kontrabass und Norbert Sasse am Schlagzeug die Vielfalt der Volkslieder auf immer neue Weise und verbinden sie mit Elementen des Jazz.

Die Wald- und Wiesenkonzerte wurden erstmals im Jahr 2020 vom Münsteraner Musiker Sebastian Netta zusammen mit anderen Künstlern coronakonform auf die Bühne gebracht hat. Im Vordergrund steht der Konzertcharakter, auch wenn die Konzerte allesamt draußen – am Feldrand, auf einer Wiese oder in einem Park – stattfinden. Die mobile Bühne, gerade einmal neun Quadratmeter groß, bringen die Musiker auf einem kleinen Anhänger mit. Sebastian Netta nennt sie liebevoll „Bonsai-Bühne“, aber sie bietet alles, was professionelle Musiker brauchen. Gebaut wie ein überdimensionaler Strandkorb , erlaubt sie mit geringem Aufwand hochkarätige Live-Konzerte unter freiem Himmel, unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygiene-Regeln.

Gaby Goldberg hat langjährige Erfahrung als Sängerin mit Paul Kuhn, Al Jarreau und anderen Jazzgrößen, aber auch als Background-Sängerin bei Andrea Berg oder Heino. Sebastian Altekamp studierte Jazzklavier in Amsterdam. Seine Ausbildung schloss er mit mehreren Auszeichnungen ab. Seit 1988 gibt er regelmäßig Konzerte und Workshops und ist bei internationalen Festivals präsent. Ingo Senst studierte ebenfalls in den Niederlanden, am Konservatorium in Hilversum. Seit 1995 lebt er als freischaffender Musiker in Dortmund. Er war Mitglied in Wil Saldens Glenn Miller Orchestra und arbeitete auch mit Sasha, etwa auf dessen Hitsingle „Lucky Day“. Seit 2016 ist er Bassist der Götz Alsmann Band. Norbert Sasse entwickelt mit dem Studium an der Frankfurter Musikwerkstatt seine Liebe zum Jazz. Seit seinem erfolgreichen Studienabschluss am Konservatorium in Enschede ist der gebürtige Sauerländer wegen seiner stilistischen Vielseitigkeit und seines musikalischen Einfühlungsvermögens ein gefragter Musiker. 2011 erschien sein erstes Soloalbum. Neben dem Schlagzeugspiel widmet sich Norbert Sasser auch der Akustikgitarre.