Konzertreihe in Mönchengladbach : Der NEW-Musiksommer ist endlich zurück

Konzertreihe in Mönchengladbach

Voll war es an der Kaiser-Friedrich-Halle beim NEW-Sommer 2016, als die „Oldiekönige“ von Obergärig ihr Konzert gaben. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)/Reichartz, Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Am Sonntag startet die Veranstaltungsreihe mit einer der besten Jazzsängerinen Europas. Danach geht es weiter mit Booster, den Bucket Boys und vielen anderen lokalen Bands. Neben der Musik spielt auch das soziale Engagement wieder eine große Rolle.

Es war eine traurige Nachricht für NEW-Musiksommer-Fans, als die Veranstaltung 2020 komplett abgesagt wurde. Auch im vergangenen Jahr war nach drei Konzerten Schluss, fünf der insgesamt acht Konzerte haben nicht stattfinden können. In diesem Sommer sieht die Lage besser aus, auf dem Programm stehen mit Booster und Obergärig zwei Bands, die im letzten Jahr nicht auftreten konnten – ein kleiner Trost für die Zuschauer, aber auch für die Musiker. Vom 17. Juli bis zum 21. August gibt es jede Woche ein Konzert im Bunten Garten. „Wir haben wieder eine Mischung zusammengestellt, damit für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist“, sagt Ann-Kathrin Schwarz von der NEW.

Am Sonntag, 17. Juli, beginnt das erste von acht Konzerten mit Sabine Kühlich . Dem Belgischen Rundfunk zufolge ist sie „eine der talentiertesten Jazzsängerinnen Europas“. Swing, Blues und südamerikanische Hits stehen auf dem Programm. Die Modern Jazz-Sängerin wird von dem Blue Motion Trio um den Kölner Pianisten Martin Sasse begleitet. Den Bass spielt Walfried Böcker, das Schlagzeug der Mönchengladbacher Musiker André Spajic, der seit vielen Jahren die Konzert-Reihe Jazz@Theaterbar organisiert. Neben der Musik spielt auch das soziale Engagement immer eine große Rolle beim NEW-Sommer. Gesammelt und gespendet wird am kommenden Sonntag für die Einrichtung „Wegbegleiter ambulanter Hospiz e.V.“.

Schlagerstars in Dormagen

Schlagerstars in Dormagen : City-Beach-Finale mit Live-Musik

Musik in Monheim

Musik in Monheim : Altstadt-Sommer geht weiter

Konzert in Dormagen

Konzert in Dormagen : Bundeswehr-Big Band spielt für die Tafel

Gut besucht wird der Bunte Garten veermutlich am Sonntag, 24. Juli. Eine der bekanntesten Bands des Niederrheins spielt dann in dem Park: Booster . Wie immer wird es eine Mischung aus Rock- und Pop-Covern geben, die Musiker möchten für gute Laune und Stimmung sorgen.

Ein Doppelkonzert gibt es am Sonntag, 31. Juli. Dann spielen zunächst Blackadder & Crawford. Das Duo hat sich den Beatles verschrieben und spielt einen Tribut an die Musiker aus Liverpool, die die 60er geprägt haben. In die 70er Jahre geht es danach mit Vera Derichs und Andrea von Ameln. Die beiden Sängerinnen spielen bekannte Abba-Hits wie „Waterloo“ und „Dancing Queen“, aber auch Lieder aus dem aktuellen Album „Voyage“.