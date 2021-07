Bedburg-Hau : Mozartabend mit Justus Frantz in Moyland

Bedburg-Hau-Moyland Das Klassik-Open-Air ist am 28. August im Kutschenrondell von Museum Schloss Moyland. Es wird Aufführungen im Schloss an diesem Tag geben.

Wenn Corona es zulässt, gastiert Justus Frantz am Samstag, 28. August, in Museum Schloss Moyland . Es soll gleich zwei Auftritte - weil Corona-konform mit dem Pianisten und Dirigenten geben. Frantz sei nicht nur ein herausragender Pianist und Dirigent, sondern auch ein leidenschaftlicher Botschafter für die Klassische Musik, versprechen die Veranstalter. Er möchte deshalb zusammen mit der „Philharmonie der Nationen“ das Publikum in das Kutschenrondell am Schloss Moyland einladen und einen „Mozartabend“ geben. Solist ist der Flötist Stathis Karapanos, der das Flötenkonzert von Mozart in Es-Dur spielt.

Der Flötist Stathis Karapanos wurde 1996 in Griechenland als Sohn einer Balletttänzerin und eines Bankiers geboren. 2018 schloss er sein Studium an der Hochschule für Musik mit Auszeichnung ab. Zurzeit studiert Karapanos am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Paris. Karapanos trat unter anderem mit dem Greek National Youth Orchestra und dem Athens State Symphony Orchestra auf. Mit Christoph Eschenbach tritt er darüber hinaus als Kammermusiker in Erscheinung.