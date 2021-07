Einschränkungen durch Corona : Ärger um Kinderschwimmen in Kleve

Das Seepferdchen ist für viele Kinder obligatorisch – am besten noch vor der Einschulung. RP-Archivfoto: Andreas Bretz

KLEVE Monatelang konnten keine Kurse angeboten werden. Nun läuft der Betrieb wieder an. Doch es fehlt an Wasserzeiten und Übungsleitern. Eltern sind sauer, dass angehende Schulkinder nicht mehr an FBS-Einheiten teilnehmen können.