Veranstaltungen : Mahnendes Leuchten am Wunderland-Turm

Der Kühlturm wird in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni rot illuminiert. Foto: wunderland

Kalkar Am Abend des 22. Juni wird das Herzstück des Wunderlands, der Kühlturm in Kernie’s Familienpark, in Rot erstrahlen. Damit soll an die Politik appelliert werden, die Veranstaltungswirtschaft zu retten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Keine Branche leidet so umfassend unter der Corona-Pandemie wie die Veranstaltungswirtschaft. Mit einer „Night of Light“ beteiligt sich an einer geplanten Solidaritätsaktion auch das Wunderland Kalkar. Es will seinen Kühlturm, ein weithin bekanntes Markenzeichen, zu einem „Roten Kühlturm“ umgestalten, der als Mahnmal wirkt und an die Verantwortlichen appelliert, die Veranstaltungswirtschaft zu retten.

In Kürze soll es nun eine bundesweite, gleichzeitig stattfindende Aktion geben, die die Politik als auch die breite Öffentlichkeit auf die desaströse Situation der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam machen soll. Hierzu werden in allen Städten, in denen die der Branche angehörenden Unternehmen ihren Sitz haben, in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni Event-Locations und Spielstätten sowie ausgewählte Gebäude und Bauwerke rot illuminiert. Ziel ist es, mit der Politikins Gespräch darüber zu kommen, wie die Branche der Veranstaltungswirtschaft vor einer massiven Insolvenzwelle gerettet werden kann. Veranstalter/Ideengeber der „Night of Light“ ist die LK-AG aus Essen.